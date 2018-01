Home CD der Woche … into the deepest sea!

Interpret: Sarah Wegener, Götz Payer

Label: Avi

EAN: 4260085533749

Die deutsch-britische Sopranistin Sarah Wegener begeistert seit Jahren vor allem als Lied- und Konzertsängerin. Ihre Auftritte führten sie zuletzt an die Tonhalle Zürich, das Concertgebouw Amsterdam, zur Hamburger Elbphilharmonie oder auch an das Wiener Konzerthaus. Auf ihrer jüngsten CD beschäftigt sie sich mit dem Thema Meer, und bringt teils überraschende Zusammenhänge zum Vorschein.

… Into the deepest sea – lautet der Titel der aktuellen CD der Sopranistin Sarah Wegener, auf der sie Lieder singt, die sich inhaltlich mehr oder weniger eindeutig mit dem Thema Meer beschäftigen. Ob in Brahms‘ Lied Liebestreu, in dem die Mutter dem jungen Mädchen vergeblich rät: „O versenk dein Leid mein Kind in die See, in die tiefe See…“ oder im englischen Lied Sealman von Rebecca Clark, in dem die alte schottische Sagenfigur des Robbenmannes nachts aus dem Meer tritt, ihr Robbenkleid ablegt, und junge Mädchen ins kühle Nass verführt. Von Schubert über Brahms, Grieg und Sibelius, bis zu Rebecca Clark, Richard Strauss, Roger Quilter und Frank Bridge reicht dabei die musikalische Bandbreite.

„Am natürlichen Sprachduktus orientiert, leidenschaftlich musiziert, ohne jedwede Künstlichkeit“ – Aspekte, die der Sopranistin ein besonderes Anliegen dieser Aufnahmen waren. Vorhaben, die vom ersten Lied von Brahms weg geglückt sind. Keine Überinterpretation, keine Schnörkel, natürliches Vibrato in der Stimme, selbst in höchsten Höhen. Wegener verlässt sich auf ihre tragende, volle und obertonreiche Stimme – und auf die Kraft und Stärke der Musik bzw. der Texte, auch wenn diese in finnischer oder norwegischer Sprache verfasst sind. Ein verlässlicher Partner ist ihr dabei der Pianist und studierte Literaturwissenschafter Götz Payer, der seine Qualitäten als Liedbegleiter auch schon an der Seite von Matthias Goerne, Kurt Moll oder Grace Bumbry unter Beweis stellen konnte. Das Lied lebt und berührt, wie eh und je. (mg)