Derzeit kann man in Nürnberg die bereits 68. Ausgabe des Internationalen Festivals für Geistliche Musik ION erleben. Der neue Intendant Moritz Puschke hat es unter das Motto SPUREN gestellt – und derer gibt es in Nürnberg ebenso viele wie einladende. Ursula Magnes berichtet vom Festival, das an die reiche Geschichte der Albrecht Dürer- und Lebkuchen-Stadt, faszinierende Kirchenräume und das Spannungsfeld der Musica Sacra anknüpft.

(c) Andreas Pichler, Hans-Christoph Rademann musiziert mit dem Dresdner Kammerchor in St. Sebald