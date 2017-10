Home Kunstraum mdw ipop: Popmusik an der mdw.

Der Jazz-Saxophonist und Universitätsprofessor Wolfgang Puschnig möchte an seinem Institut einer neuen Generation das Handwerk mitgeben, das sie auf den Bühnen Wiens brauchen werden: an der ipop, dem Institut für Popularmusik der mdw, kann man von Gesang bis Schlagzeug vieles lernen. Er gibt Einblicke in die Ziele, den Aufbau und die Vielfältigkeit des Studiums. Professor Harald Huber berichtet eloquent über musikalische Genres jenseits der Klassik. Hören Sie in dieser Sendung junge studierende Talente sowie Ausschnitte aus dem Crossover Projekt CUBE am Wiener Konzerthaus.