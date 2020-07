Home Startseite Italianitá mit Speranza Scappucci.

Die italienische Dirigentin Speranza Scappucci wird am 30. August eines der drei Konzerte der Wiener Symphoniker in Grafenegg leiten. Auf dem Programm steht dabei ein Opernfeuerwerk mit Arien und Duetten gesungen von Anna Netrebko und Yusif Eyvazov. Während des Corona Lock-Downs hat sie Kochen gelernt, einen Russisch Kurs gestartet und sich ins Partiturstudium vertieft. Ihre Rückkehr auf die Bühne vor wenigen Tagen beschreibt sie als sehr emotionales Erlebnis, die Italienische Musik fließt sozusagen durch ihre Adern und mit dem Debüt an der Met, einem großen Konzert in Barcelona und weiteren Highlights schaut sie positiv in die Zukunft. Das alles und noch viel mehr hat Speranza Scappucci Michael Gmasz am Telefon erzählt.