Pioniere der italienischen Instrumentalmusik

Italien ist für Viele das Opernland schlechthin, vereinzelt gab es jedoch immer wieder Bestrebungen auch die Instrumentalmusik zu pflegen. In den Hauptstädten ver­suchten ab 1860 diverse Quartettgesellschaften ihre stim­men­seeligen Landsleute für Kam­mer­musik zu begeistern (meist vergeblich) und im symphonischen Bereich leistete Giovanni Sgambati (1841-1914) wichtige Pionierarbeit. Zur bedeutendsten Schlüsselfigur in der Wiederbelebung der Instrumentalmusik in Italien sollte jedoch Giuseppe Martucci (1856-1909) werden.

Als Leiter der „Società Orchestrale di Napoli“ dirigierte er Werke von Beethoven, Berlioz und Schumann und sorgte als Direktor des Liceo Musicale in Bologna für die italienischen Erstaufführungen von Wagners „Tristan“ und von Brahms’ Zweiter Symphonie. Für Letzteren hegte Martucci im Übrigen besondere Verehrung, wobei das einzige Zusam­men­treffen der beiden im Mai 1888 wohl vor allem eins gewesen sein dürfte: eigenwillig. Denn statt die Dolmetscherdienste des anwesenden Brahms-Freundes Josef Viktor Widmann in An­spruch zu nehmen, vergnügten sich der junge italienische Konservatoriums­direktor und der renommierte Komponist aus Deutschland lieber damit, einander Themen aus Brahms’ Kammer­musikwerken vorzusingen und zu summen.

Während Martucci sich für die Musik anderer einsetzte, fand seine eigene ebenfalls Unterstützung, darunter jene von Gustav Mahler, Anton Rubinstein, Arturo Toscanini und in den letzten Jahren von Riccardo Muti, der über die Werke seines neapolitanischen Landmannes sagt: „Wer Martucci richtig dirigieren will, muss wohl die deutsche Musik im Kopf, aber die italienische im Herzen haben.“

Begleiten Sie uns im Rahmen unseres „Verreisen hören“-Schwerpunktes nach Italien und genießen Sie u.a. Musik von Umberto Giordano, Eduardo di Capua, Giuseppe Martucci und Giovanni Sgambati.

28. August bis 1. September 2017, 11.00 bis 12.00 Uhr.

