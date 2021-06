Interpreten: Thomas Albertus Irnberger, David Geringas, Barbara Moser

Label: Gramola

EAN: 9003643992252

Seit geraumer Zeit erfreuen sich, vor allem in den USA, sogenannte „Gender Reveal Parties“ höchster Beliebtheit, also Feste, bei denen noch während der Schwangerschaft das Geschlecht des Kindes bekanntgegeben wird. Beim aktuellen Album von Thomas Albertus Irnberger ist das bereits klar, denn es heißt „It’s a Girl!“ Was der Titel mit der Musik auf der CD zu tun hat, verrät heute wieder Michael Gmasz.

Thomas Albertus Irnberger und Barbara Moser haben in den vergangenen Jahren bereits mit ihren beiden CDs „Den Männern ebenbürtig“ und „Ladies‘ Night“ Werke von Komponistinnen der letzten zwei Jahrhunderte in den Vordergrund gerückt. Nun legen die beiden, gemeinsam mit dem Cellisten David Geringas, eins nach und präsentieren Klaviertrios von Louise Farrenc, Mélanie Hélène bzw. Mel Bonis, Amy Marcy Beach, Sonia Eckhardt-Gramatté und Julia Frances Smith.

Langsam aber doch setzt sich glücklicherweise die allgemeine Meinung durch, dass es keines Y-Chromosoms bedarf, um gute Musik zu schreiben. Und das ist es letztlich, was sich auf der CD mit dem Titel „It’s a Girl!“ findet. Das große, romantische Trio Op. 45 von Louise Farrenc, die beiden impressionistischen Preziosen Soir und Matin von Mel Bonis und das energiegeladene a-Moll Trio von Amy Beach. Originelle Wiederentdeckungen wie „Ein wenig Musik“ von Sonia Eckhardt-Gramatté, einer Kosmopolitin, die auch in Wien lebte und Österreich in den 50er Jahren mit ihrem Mann in Richtung Kanada verlassen hatte und das Trio Cornwall von Julia Frances Smith ergänzen das abwechslungsreiche Programm.

Irnberger, Geringas und Moser schaffen es, die unterschiedlichsten Stimmungen und Atmosphären zu erzeugen und diese auch über die Aufnahme zu transportieren. Eine gute Stunde weiblicher, oder einfach hervorragender Kammermusik! (mg)