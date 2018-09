Das IDAGIO-Konzert exklusiv auf radio klassik Stephansdom.

Diesen Sommer spielten sich 27 internationale junge Pianistinnen und Pianisten ins Finale des kommenden Internationalen Klavierwettbewerb Ferruccio Busoni, 2019 in Bozen. Der bedeutende Wettbewerb wurde 1949 aus Anlass des 25. Todestages Ferruccio Busonis ins Leben gerufen. Auch um seine Vermittlerrolle zwischen der deutschen und italienischen Kultur in einer politisch durchaus verfahrenen Zeit zu betonen.

Den letzten Wettbewerb konnte 2017 der junge kroatische Pianist Ivan Krpan für sich entscheiden. Und zum ersten Mal überhaupt produzierte die Stiftung Internationaler Klavierwettbewerb Ferruccio Busoni dieses Frühjahr ein Studio-Album. In den legendären Emil Berliner Studios in Berlin nahm der 20-jährige Zagreber Ivan Krpan Frédéric Chopins 24 Préludes sowie Robert Schumanns Fantasie op. 17 und Arabeske op. 18 auf.

Ivan Krpan über seine Erfahrung in den Emil Berliner Studios in Berlin und seine Motivation: „Das ist die erste Studioaufnahme meines Lebens. Im Studio ist es anders, als live zu spielen – eine Kunstform für sich, die mir sehr gefällt. Ich möchte die Menschen mit meiner Musik erreichen, ihnen nahe kommen. Ich mag die Idee, für die IDAGIO steht: den Menschen klassische Musik so einfach wie möglich zugänglich zu machen.“