Interpret: Markus Becker

Label: Avi Music

EAN: 4260085533695

Während sich momentan sehr viele Pianistinnen und Pianisten ausschließlich mit Chopin, Liszt oder Beethoven auseinanderzusetzen scheinen, ist es schön zu sehen, dass sich mit Markus Becker auch noch jemand mit Joseph Haydn beschäftigt. Dieses Alleinstellungsmerkmal ist allerdings nicht der einzige Grund, warum Michael Gmasz seine Sonaten CD als CD der Woche ausgewählt hat.

Die bedeutende Kulturjournalistin Eleonore Büning schrieb einmal über ihn: „Markus Becker ist als Virtuose unschlagbar, ein musikalischer Seelenmaler mit Verstand.“ Über Teil eins dieser Aussage ließe sich wohl angesichts eine momentanen Dichte an Klaviervirtuosinnen und-virtuosen diskutieren, Teil 2 allerdings trifft auf Markus Becker auch aus meiner Sicht voll zu. So hat er sich mit seiner Auseinandersetzung mit den Sonaten Joseph Haydns sehr lange Zeit gelassen – Schon in seiner Kindheit haben sie ihn begeistert, durch sein Studium begleitet, doch erst jetzt, nach längerer Beschäftigung erschließen sich ihm die Geheimnisse der Haydn’schen Klavierwerke. Ihr Facettenreichtum, ihre langen Bögen oder überraschenden Asymmetrien und schließlich auch die sooft zitierten humoristischen Assoziationen.

Die fünf Sonaten, die Markus Becker für seine CD ausgewählt hat, bilden für ihn ein Ganzes, wie die Kinder einer Familie. Spielerisches F-Dur, majestätisches As-Dur, tänzerisches Es-Dur sowie melancholisches e-Moll und gezacktes C-Dur finden sich da zum Familientreffen ein. Becker vermag es, jeder Sonate ihren eigenen Charakter zu verleihen. Er wählt dabei einen klaren, direkten Anschlag für jene Werke, die sich unüberhörbar noch an barocken Vorbildern orientieren, einen etwas weicheren Ton schlägt er bei jenen Sonaten an, die man bereits als Brückenschlag zur Romantik bezeichnen könnte. Dass der große Alfred Brendel zu seinen Lehrmeistern gehörte, ist in Vielem unüberhörbar. Mögen die anderen bei ihrem Chopin oder Liszt bleiben, solange sich Pianisten wie Markus Becker mit der Musik Joseph Haydns beschäftigen, wird auch diese immer ein bedeutender Teil des Klavierrepertoires sein. (mg)

Foto © Irène Zandel