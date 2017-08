Interpret: Matthias Goerne, Freiburger Barockorchester, Gottfried von der Goltz

Label: harmonia mundi

EAN: 3149020232323

Derzeit steht Matthias Goerne noch bei den Salzburger Festspielen als Wozzeck auf der Bühne, in wenigen Tagen wird er in Grafenegg unter der Leitung von Manfred Honeck Gustav Mahlers Lieder aus „Des Knaben Wunderhorn“ singen. Auf seiner neuen CD (erschienen am 25. August!) ist er wiederum mit Bach zu hören, womit seine große Bandbreite als Sänger sehr gut dargestellt wäre.



Das Freiburger Barockorchester steht im Moment sehr hoch im Kurs, wenn es um Johann Sebastian Bachs Solokantaten geht. Erst kürzlich habe ich Ihnen an dieser Stelle die neue Bach CD der Sopranistin Carolyn Sampson empfohlen, und auch heute sind es die Freiburger, die diesmal unter der Leitung von Gottfried von der Goltz den Bariton Matthias Goerne begleiten. Kein Wunder jedoch, gehört das Freiburger Barockorchester zu den herausragendsten Ensembles der Originalklangszene und genießt vor allem im Bereich des Deutschen Barock einen hervorragenden Ruf. Wie zuletzt gibt es neben dem Vokalwerk eine Preziose Bach’scher Instrumentalmusik zu hören, das Konzert für Oboe d’Amore mit der auch vor wenigen Wochen schon hervorgehobenen Oboistin Katharina Arfken. Auch hier weiß sie mit großen Bögen und höchstmöglicher Sanglichkeit zu überzeugen.

Der feine, sogar leicht gedämpfte Klang der Oboe d’Amore passt auch ausgezeichnet zur samtenen Stimme von Matthias Goerne bei Bachs Kantatenrepertoire. Diese Stimme schmiegt sich phasenweise wie ein angenehm zu tragendes Kleidungsstück an diese Werke an, um im nächsten Moment doch wieder klar und obertonreich zu strahlen. Koloraturen scheinen für Goerne keinerlei wirkliche Herausforderung zu sein, so rund, geschliffen, locker und leicht klingen sie z.B. in der „Arie Endlich, endlich wird mein Joch“ aus BWV 56. Dynamisch dosiert Goerne wohl durchdacht – er hält bei „Schlummert ein, ihr matten Augen“ bewusst zurück, wie wäre sonst auch nur daran zu denken. Sein volles Volumen bringt er an anderer Stelle, wie in der Arie „Ich freue mich auf meinen Tod“ zur Geltung. Heißt es bei der Kantate BWV 82 „Ich habe genug“, so muss ich sagen, wir haben noch lange nicht genug! (mg)