Home Rubato Jacquelyn Wagner.

Sie ist von Salzburg bis Aix-en-Provence, von Tokio bis Zürich eine gefragte Sängerin: die US-amerikanische Sopranistin Jacquelyn Wagner verkörpert aktuell die Marschallin in Der Rosenkavalier von Richard Strauss. Zum allerersten Mal wird dieser Opernhit an der Volksoper Wien zu erleben sein: am Sonntag, 31. Oktober wird die Premiere gefeiert! Jacquelyn Wagner kommt live ins Studio und plaudert über die Produktion, ihre Zusammenarbeit mit Christian Thielemann und Erfolge als Arabella, Eva und Fiordiligi. Und natürlich auch als Euryanthe 2018 im Theater an der Wien!

Lernen Sie die Sängerin im Portrait kennen!

Ich freue mich auf Sie! Arabella Fenyves