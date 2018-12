Home Rubato Jacquelyn Wagner.

Am 12. Dezember gibt es die nächste Premiere am Theater an der Wien. Carl Maria von Webers große romantische Oper Euryanthe. Die amerikanische Sopranistin Jacquelyn Wagner singt die Titelpartie und ist am Tag der Generalprobe live zu Gast im Rubato-Studio bei Ursula Magnes.

© Hans Jörg Michel, 2017

Jacquelyn Wagner als Desdemona, Deutsche Oper am Rhein