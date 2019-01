Home Rubato Sibelius in Paris.

Kaum ein Dirigent ist so fleißig und dabei ebenso motiviered über Kontinente hinweg wie der Este Paavo Järvi. Ende des vergangenen Jahres war er im Wiener Musikverien mit der Kammerphilharmonie Bremen für drei Konzerte zu Gast und dirigierte mit Werken von Josef Haydn, W. A. Mozart und Franz Schubert eine Trias der Wiener Klassik samt romantischem Fortsatz. Daneben ist er Chef des NHK Symphony Orchestra in Tokio, designierter Chefdirigent des Tonhalle-Orchester Zürich und arbeitet im Sommer mit großer Leidenschaft mit dem Estonian Festival Orchestra im estnischen Seebad Pärnu. Gerade eben ist auch die erste (!) Gesamtaufnahme aller Sibelius-Symphonien mit einem französischen Orchester erschienen. Paavo Järvi wählte für seine Zeit als Chef des Orchestre de Paris Sibelius Musik als zu erarbeitenden Schwerpunkt. Ursula Magnes hat den Vielreisenden während seiner Residenz in Wien zum Gedankenaustausch getroffen und präsentiert einen Querschnitt aus seiner aktuellen Diskografie.

(c) www.paavojarvi.com