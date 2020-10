Home Brusattis Beethoven Jagd und Sturm.

In der 20. Folge seiner Werkreihe stellt Otto Brusatti zwei Sonaten aus op. 31 in den Mittelpunkt. Die so genannte „Sturm“-Sonate und die ebenso so genannte „Jagd“-Sonate. Als Paten der Titel musstenWilliam Shakespeare und die romantische Vorstellung einer Jagd herhalten. Es spielen Yuri Kim und Paul Lewis. Dazu gesellt sich eine legendäre Liveaufnahme aus dem Wiener Musikverein mit Arturo Benedetti Michelangeli und den Wiener Symphonikern unter Carlo Maria Giulini: Der erste Staz aus dem Klavierkonzert Nr. 3 mit Beethovens gewaltiger eigener Kadenz, die einer Sonate gleicht. Das Literaturzitat kommt diesmal vom deutschen Idealisten Friedrich Schelling aus dessen „Naturprozesse“