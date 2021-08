Home Perspektiven Sommergespräche Wozu heute noch Theologie studieren?

Mit Platz 29 hat die Universität Wien dieses Jahr beim renommierten QS-Ranking, einer internationalen Bewertung von rund 800 Hochschulen, im Bereich „Theologie und Religionsforschung“ besonders gut abgeschnitten. Erfreulich! Hat es doch die Theologie oft schwer. Brauchen wir sie überhaupt noch?

Darum geht es im radio klassik-Sommergespräch mit dem Theologen Jakob Deibl. Er leitet das Forschungszentrum „Religion and Transformation in Contemporary Society„, das sich mit Religion und den Veränderungen in der modernen Gesellschaft befasst – und dem u.a. das gute Abschneiden zu verdanken ist.

Montag, 9. August 2021, 17.30-17.55 Uhr

Eine Sendung von Stefanie Jeller

Links:

Homepage Jakob Deibl

https://jakob-helmut-deibl.at/

Universität Wien, Institut für Theologische Grundlagenforschung

https://st-tgf-ktf.univie.ac.at/

Forschungszentrum Religion and Transformation in Contemporary Society

https://www.religionandtransformation.at/