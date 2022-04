Home Startseite Jakobsweg Weinviertel.

In der Themenwoche vom 25. April bis zum 1. Mai 2022 zum Jakobsweg Weinviertel erfahren Sie in den Beiträgen dieser Woche viel Wissenswertes zum 153 Kilometer langen Weg von Poysdorf bis Krems. Über den Streckenverlauf, Wallfahrtskirchen, Verpflegung, Beherbergung etc. Zu Wort kommen: Sonja Eder, Projektmanagerin Weinviertel Tourismus, Yvette Polasek, Marketing Weinviertel Tourismus und Franz Aigner, Tourismusobmann der Region Wagram.

Rudi Weiß begibt sich mit nicht immer frommen Gedanken auf lyrische Wanderschaft am Jakobsweg Weinviertel. Anregende und humorvolle Texte laden zum Nachdenken und Verweilen ein.

Ergänzt durch Farbzeichnungen aller Ortschaften am Weg vom Weinviertler Künstler Gottfried Laf Wurm.

Im Domverlag erhältlich um 17,90 EUR

www.domverlag.at.

Beiträge zum Nachhören

Seit der Eröffnung im Jahr 2010 ist das Weinviertel Teil der internationalen Pilgerbewegung. Mehr über die Historie des Jakobswegs Weinviertel.

Sonja Eder von Weinviertel Tourismus macht auf die Etappen des Weges neugierig.

Wie sieht eine Spiritualität des Pilgerns aus und was braucht es an Ausrüstung beim Pilgern?

Sie wollen Näheres über den Streckenabschnitt „Wagram“ von Stockerau bis Krems erfahren?

Im Wiener Dom-Verlag ist das Buch „Muschelkraft“ erschienen. Es eignet sich gut für die Vorbereitung und Begleitung des Weges.

Was bedeutet prinzipiell Pilgern auf diesem wunderbaren Weg?

Infrastrukurell ist der Jakobsweg Weinviertel bestens ausgestattet.

Wichtig für das Pilgern ist die entsprechende Vorbereitung.