Jane Goodall auf Wienbesuch.

Die Schimpansenforscherin.

Sie spricht die Sprache der Schimpansen, versteht, was ihre Laute bedeuten: die britische Verhaltensforscherin Jane Goodall. Mit 19 Jahren verlässt sie ihr wohlbehütetes Zuhause in England, um in den dichten Wäldern des Gombe Nationalparks in Ostafrika Schimpansen zu beobachten. Heute ist sie eine der bekanntesten Forscherinnen weltweit. Ihr Leben hat sie dem Schutz unserer nächsten Verwandten verschrieben. Diese Woche spricht die UN-Friedensbotschafterin in Wien über bewegende Momente ihres Lebens, ihre tiefe Spiritualität – und warum es Grund zu Hoffnung gibt, wenn es um die Zukunft dieser Welt geht.

Eine Sendung, die Mut macht. Gestaltung: Gerlinde Wallner.