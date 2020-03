Home Lebenswege Jane Goodall – Mutter der Schimpansen.

„Du musst immer weitermachen.“

Jane Goodall sitzt in der Suite eines Grand Hotels unweit des Wiener Stephansdoms. Gepolsterte Möbel, weiche Teppiche, schwere Vorhänge, ein Luster hängt tief über den Tisch. „Wenn ich wählen könnte“, sagt die 85-jährige Britin am Ende unseres Interviews, „wäre ich jetzt lieber in der Natur.“

In der Natur hat Jane Goodall einen großen Teil ihres Lebens verbracht – und hat damit unser Denken verändert: Als sie im Juli 1960 im Gombe Nationalpark in Tansania ankommt, ist die Naturwissenschaft nämlich noch überzeugt: Werkzeuge benützen kann nur der Mensch allein. Affen fehlt es an Verstand. Jane Goodall ist da 26 Jahre jung, sie wird das alte Weltbild stürzen.

Heute ist Jane Goodall 85 Jahre alt. Die Britin lebt für den Schutz unserer nächsten Verwandten. Durch ihre Arbeit wissen wir, wie sehr wir die Menschenaffen unterschätzt haben und wie ähnlich uns die Tiere sind: Schimpansen küssen einander. Und sie führen Kriege. Sie umarmen sich, halten Händchen und trauern. Haben Schimpansen gar ein Gespür für Gott?

Eine Sendung von Gerlinde Petric-Wallner.

Erstausstrahlung: 4. Oktober 2019