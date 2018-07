Wie die Sojabohne nach Wien kam.

Wie viel Japan steckt im Jugendstil? Wie fand die Sojabohne nach Österreich? Und was können wir von japanischer Baukunst lernen? Antworten darauf sind in der Ausstellung „1873 – Japan kommt nach Europa“ im Weltmuseum Wien zu finden. Es ist auch eine Reise in die Vergangenheit: in das Jahr 1873, als Japan sich bei der Weltausstellung in Wien präsentierte. Insgesamt 6.000 japanische Gegenstände reisten damals von Tokio über Triest bis in den Pavillon der Weltausstellung im Wiener Prater. Einige davon sind heute im Weltmuseum Wien zu sehen. Gerlinde Petric-Wallner nimmt sie mit auf einen Museumsbesuch.

Ein Besuch im Weltmuseum Wien.