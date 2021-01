Home Lebenswege Jaron Engelmayer.

Seit August 2020 ist Jaron Engelmayer Oberrabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG). Im Porträt von Stefan Hauser spricht er über seine Kindheit in der Schweiz, seine Zeit in Israel und seine Hoffnungen und Erwartungen an seine Aufgabe nun in Wien. Eine Sendung zum „Tag des Judentums“.

Rabbiner Jaron Engelmayer wurde 1976 in Zürich geboren und wuchs hier auf. Er studierte in den USA an der Yeshiva University New York und in Israel, wo er auch den Militärdienst leistete, an der Jeschiwat Hesder in Ma’ale Adumin sowie am College Machon lehoraa Lifshitz in Jerusalem. 2002 wurde er durch das Oberrabbinat in Israel zum Rabbiner ordiniert – sowohl vom aschkenasischen als auch vom sefardischen Oberrabbiner Israels. Nach seiner Ausbildung kehrte Rabbiner Engelmayer zunächst wieder nach Europa zurück und begann 2003 am Lehrhaus Lauder-Chorev-Midrascha in Frankfurt zu arbeiten. Von 2005 bis 2008 war er Gemeinderabbiner der Jüdischen Gemeinde Aachen. Anschließend betreute er bis 2015 die Synagogen-Gemeinde Köln als Rabbiner. Von 2008 bis 2015 war er zudem Mitglied im Vorstand und Beirat der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschlands. 2015 übersiedelte er erneut nach Israel: Dort war er bis zuletzt als Gemeinderabbiner in Karmiel tätig.