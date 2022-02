Ohne Fleiß kein Preis.

„Man muss schon etwas dafür tun, wenn man weiterkommen möchte“, sagt Jasmin Soravia. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin der Kollitsch & Soravia Immobilien GmbH. „Ich habe wirklich hart arbeiten müssen für die Position, die ich erreicht habe, und ich habe auch auf viel verzichtet. Ohne Fleiß kein Preis – ich glaube, das stimmt, vor allem für uns Frauen.“

Angefangen hat Jasmin Soravia in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, dann hat sie ihre Begeisterung für den Immobiliensektor entdeckt. Nach Jahren in verschiedenen Unternehmen, u.a. der STRABAG, hat sie sich selbständig gemacht und im Jahr 2020 gemeinsam mit einem Partner die Kollitsch & Soravia Immobilien GmbH gegründet.

Im Job behält sie einen kühlen Kopf, nervös wird sie nur, wenn sie vor einer anonymen Menschenmenge sprechen muss. „Für mich ist es wirklich schlimm, vor Menschen zu reden. Ich zwinge mich dazu und halte oft Vorträge, weil ich irgendwann einmal zu dem Punkt kommen möchte, dass ich mich da rausstelle und es mir Freude macht.“

Kraft tankt Jasmin Soravia in der Natur und, wann immer es geht, auf dem afrikanischen Kontinent. „Ich liebe Afrika“, sagt sie mit Leidenschaft und meint damit so gut wie alle Länder des subsaharischen Raums. Am liebsten würde sie einmal für ein halbes Jahr in Afrika bleiben.

Eine Erkenntnis möchte sie noch weitergeben: Im Job und im Privatleben ist es wichtig, authentisch zu bleiben.

