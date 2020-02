Home Rubato Jasminka Stancul.

Vergangene Woche konzertierte die Pianistin Jasminka Stančul an zwei Abenden mit den Wiener Symphonikern unter der Leitung von Enrique Mazzola im Wiener Musikverein. Anlass für ein Gespräch mit der serbisch-österreichischen Künstlerin, die Wien seit ihrem Studium und dem 1. Platz beim Beethoven Wettbewerb zu ihrem Zuhause gemacht hat. Seit einigen Monaten ist Jasminka Stančul selbst frischgebackene Professorin an der mdw und gibt ihr Wissen an junge Konzertfachstudierende weiter. Mit Arabella Fenyves plauderte die Pianistin über Spielen im Frack, die Mondscheinsonate und Lampenfieber.