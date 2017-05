In dieser Ausgabe der „Klaviermusik am Abend“ stehen zwei Interpretationen von Javier Perianes im Mittelpunkt des Programms, Schuberts Klaviersonate Nr. 21 B-Dur D 960 und Manuel de Fallas Noches en los jardines de España. Diese beiden Werke spiegeln wohl am besten die Schwerpunkte des vielseitigen Pianisten wider: die österreichisch-deutsche Romantik und Musik aus seiner Heimat Spanien, darunter Werke von Frederic Mompou, Joaquín Rodrigo, Olallo Morales und eben Manuel de Falla. Der 1978 geborene Perianes gilt als einer der talentiertesten jungen Pianisten Spaniens – und man darf gespannt sein, welche Musik als nächstes in seinem Repertoire auftauchen wird.

Inhalt teilen