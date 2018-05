Kunstuniversität Graz – Dialog für die nächste Generation.

Lehrende und Studierende im Gespräch.

Julia Maier ist eine vielseitige Musikerin. Die in Wien lebende Tirolerin ist nicht nur als Komponistin und Arrangeurin bekannt, sondern auch als Pianistin und Sängerin. Nach einer klassischen Ausbildung am Klavier wechselte sie zum Jazz und studierte an der Kunstuniversität Graz Jazz-Klavier bei Olaf Polziehn, Instrumentalmusikerziehung, Jazz- Komposition bei Ed Partyka sowie Ensembleleitung bei Michael Abene. Im Gespräch mit Ursula Magnes plaudert Julia Maier über ihre Studienzeit in Graz und die vielen schönen Erfolge, die sie seither aufweisen kann.



PS: Janne Rättye und Zan Trobas mussten ihre geplante Teilnahme an der Sendung absagen. Wir danken Julia Maier ganz besonders, dass sie so kurzfristig zugesagt hat!

(c) Julia Maier