Home Rubato Jesus Christ Superstar.

Am Dienstag der Karwoche bringt Musikchefin Ursula Magnes Ausschnitte eines Kultmusicals der 1970er-Jahre: Jesus Christ Superstar von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice. 2012 hat Komponist Lloyd Webber die Original-Bänder remastered. Dazu thematisch Verwandtes aus der Wiener Barockmusik, Kantaten für das heilige Grab von Jan Dismas Zelenka. Komponiert 1716, am Beginn seiner drei Lehrjahre bei Hofkapellmeister Johann Joseph Fux. Weiters eine Vorschau auf das Oratorium „Der Gute Hirt“ von Gregor Joseph Werner, den Joseph Haydn als Kapellmeister der Esterházys in Eisenstadt beerbte. Werner komponierte seine Tragödie in zwei Akten für den Karfreitag, 28. März, des Jahres 1739. Rebekka Bakkens Winter Nights und die These In Musica Veritas der Camerata Carnuntum.

(c)