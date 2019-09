Home Rubato Joe Kraemer.

Die Serie rund um Einblicke in Hollywood wird mit Teil 2 fortgesetzt. Im Mittelpunkt steht diesmal ein Komponist der jüngeren Generation: Joe Kraemer. Mit dem Actionfilm Mission Impossible: Rogue Nation, der nicht nur in der Wiener Staatsoper gefilmt wurde, sondern auch dort seine Premiere feierte, ist ihm seine bis dato bekannteste Arbeit gelungen. Wie er Spannung musikalisch erzeugt, wer ihn in seiner Entwicklung beeinflusst hat und was er sonst noch alles musikalisch umzusetzen vermag, das hat er Arabella Fenyves im Gespräch verraten.