Home AufgeMUKt! Joe Zawinul Prize.

Die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien verlieh heuer erstmals den Joe Zawinul Prize, in Erinnerung an die Jazz-Legende Joe Zawinul. Während und unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg nahm Josef „Joe“ Zawinul am damaligen Konservatorium Unterricht. Der Posaunist und MUK-Studierende Daniel Holzleitner konnte die Jury mit seinem Projekt zwischen uns überzeugen und das Projektstipendium ergattern. Er ist zu Gast gemeinsam mit der Schauspiel-Studentin Julia Mikusch. Die beiden sprechen über ihre momentante Situation und zukünftige Projekte.

Daniel (c) Reithofer Media

Julia (c) Daniel Kastner