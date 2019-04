Home Lebenswege Jörg Dulsky.

„Wege entstehen im Gehen, stolpern inbegriffen“, so das Credo des steirischen Weitwanderers Jörg Dulsky. In den Lebenswegen erzählt er vom Scheitern, Aufbrechen, der Lust und Last neue Wege auch im Leben zu gehen. Eine Sendung von Stefan Hauser.

Buchtipp: Ein Mann geht quer