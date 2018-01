Home Opernsalon Jörg Schneider.

Im kommenden März singt er an der Wiener Staatsoper in der Premierenbesetzung von Gottfried von Einems Oper „Dantons Tod“ die Partie des Hérault de Séchelles. Seit der laufenden Saison ist Jörg Schneider Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper. Bei den Opernfreunden war am 11. November des letzten Jahres im Gustav Mahler-Saal der Wiener Staatsoper zu Gast. Thomas Dänemark plauderte mit dem sympathsichen Sänger über Leben und Karriere. Eine Sendunge der Freunde der Wiener Staatsoper. Gestaltung: Peter Schweighofer.

(c) Musiksommer Bad Schallerbach