Home Rubato John Williams einmal anders.

Der weiße Hai, Indiana Jones, Star Wars, Schindlers Liste, E.T., Superman, Harry Potter, etc. die Liste an Filmen bzw. Filmmusikkompositionen, die einem beim Namen John Williams sofort in den Kopf schießen, ließe sich noch sehr lange fortsetzen. Heute feiert der Hollywood Altmeister seinen bereits 89. Geburtstag! Michael Gmasz präsentiert aus diesem Anlass den Komponisten Williams einmal anders, nämlich mit seinen Werken, die für den Konzertsaal und nicht für den Film geschrieben wurden.

© Musikverein/Todd Rosenberg.