Archivdirektor Otto Biba porträtiert den Hofkompositeur, später: Hofkapellmeister, Johann Georg Reutter (1708-1772). Reutter war ein hochangesehener Komponist, arbeitete praktisch seine gesamte Karriere für Maria Theresia, war gut organisierter Musikmanager und „doppelter Domkapellmeister“. Was das bedeutet, erfahren Sie in den Geschichten aus dem Archiv von Otto Biba. Außerdem erklärt Biba was es heißt „jubiliert zu werden“ und zeigt an sehr anschaulichen Beispielen, was es Mitte des 18. Jahrhunderts gekostet hat, wenn man sich die Dommusik zu einem Pfarrfest eingeladen hat.

Inhalt teilen