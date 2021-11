Home Lebenswege Johann Hagenhofer – Halterbub und Hofrat.

Der Historiker Johann Hagenhofer war als Kind einer von vielen Halterbuben, die es in der Buckligen Welt gab. Kinder von so genannten Kleinhäuslern, die bei reicheren Bauern lebten und die Kühe auf der Weide beaufsichtigten. Beim Hüten ist der junge Hans oft in sein Buch versunken gewesen. Später verfasste er selbst einige Bücher. „Es geht mir darum, erlebte Geschichte erlebbar zu machen“, sagt er.