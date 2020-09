Home Startseite Johann Michael Haydn – kein vergessener Meister.

Am 12. September wird im Haydn Geburtsthaus in Rohrau das neue Buch zu Leben, Umfeld und Werk von Johann Michael Haydn präsentiert. „… dauert ewig schön und unveraltet …“ ist der Titel dieses Sammelbandes, in dem sich u.a. Beiträge von P. Petrus Eder OSB, Elisabeth Hilscher, Thomas Hochradner, Gerhard Walterskirchen, Eva Neumayr oder Philipp Pelster finden. Herausgeberinnen dieses Buches sind Agnes Brandtner und Eva Maria Stöckler, die die Haydnregion Niederösterreich seit nun mittlerweile drei Jahren wissenschaftlich begleitet. Im Gespräch mit Michael Gmasz erzählen sie über die Entstehung dieses Buches, stellen die Autorinnen und Autoren vor und geben auch inhaltliche Einblicke in diverse neue Forschungsergebnisse.