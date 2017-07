Als Zeitgenosse von Mozart, Beethoven, Chopin & Co hat man es nicht leicht – v.a. wenn man so überhaupt nicht dem Bild eines Genies oder eines Virtuosen entspricht. Weit entfernt von krank, arm, einsam und verlassen oder gar wie Paganini oder Liszt im Rufe mit dem Gottseibeiuns im Bunde zu sein, strotzte Johann Nepomuk Hummel zeitlebens vor Gesundheit, war glücklicher Familienvater und hatte dank finanziellem Geschick auch nie unter Geldproblemen zu leiden. Trotz dieser nicht gerade karriereförderlichen Elemente war Hummel einer der populärsten Virtuosen seiner Zeit und seine Kompositionen erfreuten sich allgemeiner Beliebtheit, darunter das von Christopher Hinterhuber dargebotene Opus 97, Thema und Variationen F-Dur, die von Madoka Inui präsentierte Fantasie „Recollections of Paganini“ und das in Jugendjahren entstandene Klavierkonzert A-Dur mit Howard Shelley an den Tasten. Musik zwischen Klassik und Romantik des Mozartschülers und Goethe-Intimus Johann Nepomuk Hummel.

Inhalt teilen