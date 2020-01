„Johann von Herbeck sollte man kennen!“, meint Archivdirektor Otto Biba. Und meint damit nicht (nur) jene Gersthofer, also jene Einwohner des 18. Bezirks, die auf oder in der Gegend der Herbeckstraße wohnen. Was Sie immer schon über den österreichischen Dirigenten und Komponisten Johann Franz Ritter von Herbeck (1831-1877) wissen wollten, gibt es in den Geschichten aus dem Archiv zu erfahren.

