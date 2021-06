Woche 14.-19. Juni 2021 – 11. Woche im Jahreskreis

Auch in dieser Woche werden die Evangelienstellen hauptsächlich aus der Bergpredigt genommen. Jesus spricht alle möglichen „heißen Eisen“ an und gibt Hilfestellungen für ein gelingendes Leben. Wie sich das im Leben auswirken kann, darüber hat sich Johannes Gönner Gedanken gemacht. Er ist Pfarrer der Canisiuskirche in Wien-Alsergrund. Der „Krimi-Pfarrer“, dessen dritter Roman eben erschienen ist („Die Prophetin der letzten Tage“, benno-Verlag), kann nicht umhin, die Texte literarisch zu interpretieren.

Montag, 14. Juni 2021

Nicht „Auge für Auge und Zahn für Zahn“

(Matthäuse 5, 38-42)

Dienstag, 15. Juni 2021

Liebt Eure Feinde!

(Matthäus 5, 43-48)

Mittwoch, 16. Juni 2021

Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen.

(Johannes 14,1-6)

Donnerstag, 17. Juni 2021

Dein Reich komme!

(Matthäus 6,7-15)

Freitag, 18. Juni 2021

Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören.

(Matthäus 6,19-23)

Samstag, 19. Juni 2021

Sorgt euch nicht um euer Leben!

(Matthäus 6,24-34)

