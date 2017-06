Home Rubato Johannes Jokel

Am Dienstag, 20. Juni um 19.30 Uhr findet im Festsaal am Carl Borromäusplatz, 1030 Wien das Konzert „Amore nach Noten von Mozart bis Cole Porter“ statt. Es musizieren Nika Milliard (Sopran), Johannes Jokel (Bass), Ernö Racz (Kontrabass) und Margit Fussi (Klavier). Im Zentrum des Konzertprogramms steht Mozarts Konzertarie „Per questa bella mano“ für Bass, Kontrabass und Orchester KV 612.

Christoph Wellner begrüßt den Bassisten Johannes Jokel live im Rubato-Studio.

Der in Wien geborene Bassist Johannes Jokel studierte an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien und bei Prof. Eugenie Besalla-Ludwig, KS Prof. Esther Rethy, KS Prof. Hilde Zadek und KS Prof. Walter Berry. Nachdem Herbert von Karajan Jokel zu den Salzburger Festspielen und Osterfestspielen verpflichtete, ist der Bassist in internationalen Opernhäusern und Konzertsälen zu Gast, u.a. am Grand Théâtre du Genève, dem Maggio Musicale Fiorentino, dem Opernhaus Graz, Nizza und Danzig, der Komischen Oper Berlin, dem Brucknerhaus Linz, dem Wiener Musikverein und Konzerthaus, der Tonhalle Zürich, der Alten Oper Frankfurt und der Arena di Verona. Weiters blickt er auf große Operntourneen durch Deutschland, Frankreich, die Schweiz und Italien.