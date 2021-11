Home Das Mozarteumorchester Salzburg Über das Hören nach Innen.

Johannes Krall kam über die Musik in der Familie, in der Schule und der Kirche zum Berufswunsch Musiker zu werden. Vieles erledigte er als Autodidakt. Er wurde schlussendlich doch Geiger. Seit knapp 40 Jahren ist er Mitglied des Mozarteumorchester Salzburg. Kaum zu glauben, dass es nächstes Jahr die Zeit als Orchestermusiker zu Ende sein soll. Der Geiger hat den Komponisten eigentlich selten gestört. Einiges ist eben liegen geblieben. Gut ist der nahende Orchesterruhestand für die vielen unvollendeten Kompositionen, die dann endlich vollendet werden können. Oder die vielen Anfragen an den Komponisten Musik zu arrangieren.

Johannes Krall ist einer, der in erster Linie hört und wahrnimmt. Und das ergibt eine unglaublich reichhaltige Playliste: Nathan Milstein, Beatles, Anton Bruckner, Josef Joas, Franz Schubert, Hubert von Goisern, Wolfgang Amadé Mozart und Johannes Krall als Komponist und Arrangeur. Durch die Sendung führt Musikchefin Ursula Magnes.