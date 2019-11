Home Rubato Johannes Maria Staud.

Vergangenen Donnerstag hatte der österreichische Komponist Johannes Maria Staud einen hektischen Abend: die Wiederaufnahme seiner Oper Die Weiden ging in der Wiener Staatsoper über die Bühne, und zeitgleich fand die Uraufführung eines Kammermusikstückes im Wiener Konzerthaus mit dem Boulanger Trio statt. Also rotierte der sportliche Tiroler zwischen den zwei Aufführungsorten. Wie präsent der zeitgenössische Komponist mit seinen Werken ist, zeigt nicht nur diese Anekdote, sondern die Diskographie seiner Werke: die Berliner Philharmoniker mit Simon Rattle, das Symphonieorchester des Bayrischen Rundfunks unter Mariss Jansons, das WDR Symphonieorchester Köln, Geiger Ernst Kovacic und etliche Solisten sowie Ensembles haben seine Musik aufgenommen. Hören Sie in dieser Stunde eine eingehende Analyse zur Oper Die Weiden, einen Streifzug durch seinen Stil gespickt mit klassischen Inspirationen, sowie Fragen und Antworten zu neuen Wegen für die Musik.

Fotokredit: (c) Priska Ketterer.