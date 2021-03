Home Uncategorized Johannes-Passion live aus dem Wiener Stephansdom!

Am Samstag, 27. März 2021, um 20.30 Uhr wird das vierte Konzert wieder via Videostream auf dem neuen YouTube-Kanal übertragen.

Auf dem Programm:

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion (Passio secundum Johannem, BWV 245)

Interpretinnen und Interpreten:

Opernschule der Wiener Staatsoper

Bühnenorchester der Wiener Staatsoper

Alexander Kaimbacher, Evangelist und Tenor-Arien 1

Marlene Janschütz / Theresa Praxmarer, Sopran Arien

Lara Kaya Ege, Alt-Arien

Jakob Weingartner, Tenor-Arien 2 und Diener

Constantin Müller, Bass-Arien 1

Tobias Wurm, Bass-Arien 2 und Jesus

Jakob Krammer, Pilatus und Petrus

Lea Dluhos, Magd

Johannes Mertl, Dirigent

Einstudierung: Ileana Tonca, Prof. Helga Mayer-Wagner, Marlis Birkner, Uli Bancher, Kerem Sezen, Florian Schwarz, Georg Stanglberger



Alexander Kaimbacher

© Lena Kern

Auf jeden Leidensweg folgt eine Auferstehung – diese Hoffnung und Zuversicht möchten wir zu Ihnen ins Wohnzimmer zu tragen. Zur Fastenzeit passend erklingt Bachs Johannespassion aus dem Stephansdom als kostenloser Livestream bei Ihnen zu Hause.

Bei dem Projekt handelt sich um das erste mit den Spenden des Kulturdach, einem Spendenprojekt zur Unterstützung von Künstlern, finanzierte Konzert. Es ist eine Gemeinschaftsproduktion des Kulturdach, der Wiener Staatsoper, radio klassik Stephansdom und des Stephansdoms sowie Kunst und Kultur – ohne Grenzen. Die Wiener Staatsoper präsentiert damit die jungen Talente ihrer Opernschule, welche die Gelegenheit erhalten, ihr Können zu präsentieren.



Opernschule der Wiener Staatsoper

© Michael Poehn

Die Fastenzeit ist immer die Zeit der Aufführungen der weltberühmten Passionen J. S. Bachs. Obwohl die Johannespassion einige Jahre vor der Matthäuspassion entstanden ist und heute als Bachs früheste Passionsmusik gilt, steht sie an Innigkeit und Intensität den späteren Werken Bachs um nichts nach.

Als am Karfreitag 1724 in Leipzig die Johannespassion zum ersten Mal erklang, hörte die Gemeinde ein für damalige Verhältnisse an Umfang, Qualität, Anspruch und geistlichem Tiefgang ungewöhnliches Werk. Ob jemand ahnte, dass dieses Werk des damals neu amtierenden Thomaskantors Jahrhunderte später zu den wichtigsten Werken musikalischer Weltliteratur und zu einem der am häufigsten aufgeführten Werke sakraler Musik gehören würde?

Das aus zwei Teilen bestehende Werk, das sich an der üblichen Gliederung des Passionsberichts orientiert, stützt sich stark auf den Text des Passionsberichtes im Johannesevangelium. Die Textvorlage umfasst dabei in beiden Teilen nicht nur den biblischen Bericht, sondern auch Choräle, sowie frei gedichtete Chöre und Arien. So endet dieses Oratorium bei Bach mit Jesus letzten Worten: „Es ist vollbracht!“