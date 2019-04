Letztes Jahr in der Karwoche haben wir über diese besondere Vertonung der Johannes-Passion in einem Rubato gesprochen. Heuer gibt es die Johannes-Passion von Guido Mancusi aus dem Jahr 2011 in voller Länge in der Musica Sacra zu hören. Mit einer sehr persönlichen Einführung des Komponisten vorab.

(c) paladino records