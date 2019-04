Home Musica Sacra Herr unser Herrscher.

Im Juli 2015 nahm René Jacobs mit vertrauten musikalisch Verbündeten die Johannes-Passion von Johann Sebastina Bach auf. In der Fassung aus dem 1749, ein Jahr vor Bachs Tod erstellt. Uraufgeführt wurde das Werk vom frischgebackenen Thomaskantor am Karfreitag 1724 in der Leipziger Nikolaikirche. In den Noten Bachs steckt eine „Bestürzung, die sich so mancher Priester nur wünschen kann: die Bestürzung über eine direkt ins Herz treffende gelungene Predigt“, wie Elisabeth Birnbaum, Direktorin des Österreichischen Katholischen Bibelwerkes, in ihrer Einführung zu den wichtigsten biblischen Hintergünden der Passion ausführt. Ein Beitrag auf radio klassik Stephansdom zum Bibeljahr unter dem Motto BIBEL hören. Lesen. Leben.

