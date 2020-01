Home Lebenswege Johannes Silberschneider.

In über 200 Filmen hat er unterschiedlichste Charaktere gemimt, darunter auch Geistliche. Bereits sieben Mal hat Silberschneider im Salzburger „Jedermann“ den „Glauben gespielt“. In den Lebenswegen kommt er auf seine kirchliche Prägung zu sprechen, in der Redemptoristen eine entscheidende Rolle spielten. Silberschneider spricht darüber, welche Bedeutung für ihn der Glaube hat. Johannes Silberschneider wurde unlängst von der ORF-Hörspiel-Jury zum „Schauspieler des Jahres 2019“ gekürt – für herausragende Leistungen im Hörspieljahr 2019. Eine Sendung von Stefan Hauser.