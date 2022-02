Home Rubato Happy Birthday John Williams!

Ein wahres Geburtstagsgeschenk für alle Fans von John Williams, der am 8. Februar seinen 90. Geburtstag feiert. Nach den umjubelten Konzerten im Jänner 2020 kommt er am Pult der Wiener Philharmoniker im kommenden März wieder in den Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Anne-Sophie Mutter wird auch die Europäische Erstaufführung des ihr gewidmeten 2. Violinkonzertes spielen. Musikchefin Ursula Magnes freut sich auf eine musikalisch abwechslungsreiche Rubato-Stunde mit Musik der Filmmusik-Legende John Williams.