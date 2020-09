Home Opernsalon Jonas Kaufmann.

Ab 27. September steht Jonas Kaufmann als Don Carlos in der Wiederaufnahme der Inszenierung von Peter Konwitschny auf der Bühne der Wiener Staatsoper. Der Tenor gibt auch ein Solistenkonzert. Grund genug sich an einem Künstlergespräch mit den Freunden der Wiener Staatsoper zu erfreuen, das Thomas Dänemark vor vollem Haus im Gustav Mahler-Saal der Wiener Staatsoper im März 2011 geführt hat. Vieles hat sich verändert, maches ist gleichgeblieben. Ein stimmenstarker Blick zurück. Am 1. April 2021 steht Parsifal vor der Tür…

(c) Markus Langer