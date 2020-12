Home Mein Beethoven Josef Hader spielt Beethoven.

Zum erstenmal mit klassischer Musik in Berührung gekommen ist Josef Hader im Musikunterricht am Stiftsgymansium Melk. Die erste Beethoven-Platte kaufte er als Teenager im örtlichen Elektrogeschäft. Ein Goldgriff: Carlos Kleiber und die Fünfte mit den Wiener Philharmonikern. Um hart ersparte 180 Schilling. Damit war die Latte fort an hochgelegt. Musikchefin Ursula Magnes freut sich sehr, dass der österreichische Kabarettist, Schauspieler, Autor und Filmemacher Josef Hader die Einladung angenommen hat, seine ganz persönliche Beethoven-Playlist zu präsentieren. Undweit seines ersten Studentenjobs in der Medienstelle der Erzdiözese Wien…

(c) Lukas Beck