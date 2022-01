Home Lebenswege Josef Köberl.

Wer morgens in Wien den Donaukanal entlangspaziert, der entdeckt dort auch im Winter einen Schwimmer: Josef Köberl nutzt den Weg ins Büro fürs sportliche Training. Der 45-jährige ist leidenschaftlicher Eisschwimmer. Aufgewachsen ist er im Salzkammergut, vor der Haustür lag der Grundlsee.

2015 durchschwamm er in 14,21 Stunden den Ärmelkanal. Zwei Stunden, 30 Minuten und 53 Sekunden verbrachte er 2020 in einer Eisbox. Und in 38 Minuten und 32 Sekunden durchkämmte er 2021 das Wasser einer Gletscherspalte in Hintertux.

Hunderte Menschen hat Josef Köberl mittlerweile außerdem bereits ins kalte Wasser begleitet. „Ich möchte das jeden erleben lassen.“

Doch warum zieht es einen überhaupt hinein, ins eisige Nass?

Eine Sendung von Marlene Groihofer.

Fotos: Barbara Anderl