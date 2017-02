Seine Bedeutung für die Entwicklung der Symphonie und des Streichquartetts ist bekannt, doch auch für die Klaviermusik des 18. Jahrhunderts hat Joseph Haydn einen wertvollen Beitrag geleistet. Von seinen rund 60 Klaviersonaten, die zwischen den 1760er Jahren und seinem Londoner Aufenthalt von 1794 entstanden, schrieb er die ersten noch für Cembalo oder Clavichord, die späteren schon für das Pianoforte. Auch seine rund ein Dutzend Klavierkonzerte entstanden über einen ähnlich großen Zeitraum. Anfangs noch am Stil des damaligen Tasten-Papstes C. Ph. E. Bach orientiert, begann Haydn – wie in allen anderen Gattungen auch – bald seine eigene musikalische Sprache zu entwickeln. Wir hören Emanuel Ax und das Franz Liszt Kammerorchester Budapest mit dem Klavierkonzert F-Dur Hob. XVIII:3 sowie die Herren Gottlieb Wallisch und Alfred Brendel mit den späten Klaviersonaten C-Dur Hob. XVI:50 und Es-Dur Hob. XVI:52 von Joseph Haydn. Klassische Meisterschaft am Klavier!

Inhalt teilen