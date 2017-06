Aus heutiger Sicht sind François Couperin und Jean-Philippe Rameau die großen französischen Cembalisten ihrer Zeit. Doch neben diesen beiden gab es eine Reihe weiterer begabter Komponisten, die für das Cembalo schrieben, darunter Joseph Bodin de Boismortier, Louis-Antoine Dornel und Joseph-Nicolas-Pancrace Royer. Letzterer war seit 1734 als „Maître de musique des Enfants de France“ am Hof von König Ludwig XV. angestellt und avancierte – spät, aber doch – 1753 sogar zum Leiter der königlichen Kammermusik. Abseits von Versailles war Royer ebenfalls kein Unbekannter, im Gegenteil: er engagierte sich bei den beliebten Concerts spirituels, war als Orchesterleiter an der Oper tätig und trat mit Bühnenwerken öffentlich in Erscheinung, zu denen ihm u.a. Rousseau und Voltaire Libretti lieferten. Einige der Themen aus seinen Bühnenwerken flossen auch in seine Cembalo-Stücke ein, die er 1746 als „Premier Livre de Pièces de Clavecin“ herausbrachte. Zu einem zweiten Buch sollte es jedoch nicht mehr kommen, Royer starb bereits neun Jahre später mit kaum 50 Jahren. Jean-Patrice Brosse gewährt Einblick in die Welt der französischen Cembalo-Musik abseits von Couperin und Rameau – authentisch auf einem Kroll-Cembalo aus dem Jahr 1774.

