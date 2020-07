Home Startseite Joseph und Michael Haydn sind zurück.

Mit der bevorstehenden Wiederaufnahme des Konzertbetriebes in der Haydnregion Niederösterreich setzen wir auch unsere Sendereihe dazu wieder fort. Es gab genug zu tun in den vergangenen Wochen … Konzerte mussten abgesagt bzw. verschoben, neue Konzertideen umgesetzt, Saalpläne neu gestaltet und auch sonst so einiges verändert werden. Michael Linsbauer, dem Intendanten der Haydnregion Niederösterreich, ist also trotz des Lock-Downs nicht langweilig geworden. Worauf er sich nach Bekanntgabe der Lockerungen am meisten gefreut hat? Das und noch viel mehr gibt es bei Michael Gmasz zu erfahren.