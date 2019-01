Home Rubato Joshua Bell und die Academy.

Mit Wien verbinden ihn regelmässige Besuche, die Liebe zur Wiener Klassik und die Beziehung zu Fritz Kreislers Musik. Joshua Bells Lehrer kannte den Wiener Geiger noch persönlich, und er selbst widmete ihm eines seiner ersten Alben. Mittlerweile präsentiert sich der Grammy-Preisträger nicht nur als Virtuose, sondern auch als Dirigent: eine Rolle, in die er im Laufe seiner Konzerttätigkeit hineingewachsen ist, die ihm aber auch keine Sekunde Entspannung gestattet. Kurz vor der Anspielprobe im Großen Saal im Wiener Konzerthaus mit der Academy of St Martin in the Fields traf Arabella Fenyves den US-Amerikaner zum Gespräch.

Fotokredit: (c) Shervin Lainez.